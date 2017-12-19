Карьера Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов

87698 2017-12-19

За свою многолетнюю карьеру бывший математик и ядерный физик Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов и помог им преуспеть академически.

«Недельная газета»: Питер, канадское образование достаточно сильное. И тем не менее, ученики местных школ часто нуждаются в репетиторстве.

Питер Мунро: Это не совсем так. Многие ученики средней школы не нуждаются в репетиторстве и могут выполнить свои задачи без какой-либо помощи.

Другие обращаются к услугам частных репетиторов. Чаще всего в услугах тьюторов нуждаются ученики младше двенадцатого года обучения (12 grade). Частные уроки позволяют им повысить уровень успеваемости на десять и более процентов и достичь балла по успеваемости в 90%. Должен сказать, что очень немногие способны получить оценку по успеваемости, превышающую 90%. И лишь единицы набирают 95%.

Частные педагоги помогают ученикам окончить high school с лучшим баллом или поступить в немного более престижный университет, чем они рассчитывали.

«Н.Г.»: Сколько времени отстающим ученикам необходимо заниматься с частным преподавателем, чтобы преуспеть академически?

П.М.: В среднем один-два года. Далее я консультирую своих студентов – по мере необходимости. Мои уроки стоят дороже, чем у других преподавателей. Но я могу подтянуть отстающего студента за два года, тогда как у других, более дешевых педагогов, этот процесс займет четыре года.

Обычно частные педагоги дают уроки на дому у студентов. Я же занимаюсь со своими учениками не только на дому, но и в библиотеках, частных школах, а также он-лайн. К примеру, обучение он-лайн – удобная форма тьюторинга для спортсменов. Гостиничные номера и многие автобусы подключены к Интернету. Среди моих учеников много профессиональных спортсменов. Как известно, тренировки отнимают очень много времени, и на уроки у них остается всего несколько часов. Я преподаю им on-line тот материал, который они пропустили. Могу сказать, что моя методика очень эффективна. Некоторые из этих спортсменов принимаются в школы лиги IVY на основе их оценок, а не успехов в легкой атлетике.

«Н.Г.»: По каким предметам частные уроки наиболее востребованы?

П.М.: Довольно распространенная проблема, с которой я сталкиваюсь, в том, что в школе ученики пытаются не понять материал, а запомнить его. Тогда как математика и другие науки требуют понимания. Физику невозможно запомнить, ее нужно понимать. Так вот я помогаю студентам эти науки понять.

У некоторых студентов -- плохие учителя. В этих случаях я провожу групповые занятия один раз в неделю по тому предмету, который в школе не преподается на должном уровне. Задаю домашнее задание, и студенты помогают друг другу в его выполнении.

В других случаях плохие оценки - всего лишь фаза, через которую проходят некоторые ученики. Они еще молоды и не понимают, насколько важны хорошие оценки. В этом случае я сильно не давлю на учеников, использую деликатный подход и жду, когда ученики «созреют». Я понимаю, что многие мероприятия более интересны, чем посещение школы – например, вечеринки или свидания с друзьями/подругами. Но в конце концов, многие понимают, что хорошие оценки важны для поступления в университет, и садятся за уроки.

Кроме того, ко мне за помощью обращались родители, у чьих детей были проблемы с наркотиками. Во время занятий я объяснял студентам, что наркотики не позволяют ученикам достичь своих целей. Я сопровождал таких учеников в суд или на программы по реабилитации от наркотической зависимости. Но больше я этого не делаю – просто у меня нет на это энергии.

«Н.Г.»: Питер, как заставить современных детей, чьи комнаты напичканы электроникой, сесть за учебники?

П.М.: Отключите интернет на 2-3 часа в день, пока дети занимаются. Убедите своих детей сделать паузу в интерактивном разговоре с друзьями. Даже если друг вашего ребенка чем-то расстроен и нуждается во внимании и поддержке, всегда можно разговор с ним не на долго прервать и возобновить его после того, как будут сделаны уроки.

Как говорят, друзей в беде бросать нельзя.

«Н.Г.»: Среди ваших учеников много детей из семей вновь прибывших эмигрантов.

П.М.: Вновь прибывшие должны пройти процесс адаптации к канадской жизни. В Канаде очень много отвлекающих факторов, кроме того, система образования имеет свои отличительные особенности, которые я своим студентам объясняю.

Во многих случаях студенты не понимают академические тексты на английском языке или смысл некоторых слов. Особенно если в тексте используются такие редкие слова, как, например, «trough» (корыто для воды, из которого пьют лошади – «Н.Г.»). Как только с моей помощью они понимают, что им задали, они легко отвечают на вопросы на тестах.

«Н.Г.»: Некоторые студенты, даже очень смышленые, нередко бросают университет, потому что не справляются с программой.

П.М.: Да, это так. Примерно 10% студентов университетов отсеиваются после первого курса. И еще 15% не заканчивают учебу впоследствии. И объясняется это теми же самыми причинами, по которым ученики не могут успешно окончить среднюю или высшую школу: нежелание учиться, слишком большой соблазн провести время на вечеринках, вместо того, чтобы открыть учебник.

Я рекомендую студентам отличную стратегию – изучить летом перед началом первого семестра в университете первую часть самого сложного курса, который они берут. Обычно это Calculus. Если у студентов средний балл успеваемости и они берут Calculus без предварительной подготовки или занятий с частным педагогом, они терпят неудачу и отстают от других студентов. Первые три недели после начала учебной программы – самые критические.

Если отстать от программы, то нагнать позже будет уже невозможно.

«Н.Г.»: Ваш совет -- как преуспеть академически?

П.М.: Совет очень простой -- изучите материал перед тестом. Это может означать, в том числе, обучение летом -- самостоятельно или с частным педагогом. Летом я преподаю заочные курсы, помогаю студентам получить отличные оценки по тем курсам, которые им предстоит изучить в новом учебном году.

«Н.Г.»: А правда ли, что в некоторых местных вузах профессиональные программы, например, инженерные науки, можно изучать на основе part-time? В некоторых университетах студенты обязаны изучать программу на основе full-time, что не всегда удобно – если студенту, к примеру, приходится работать полный рабочий день, чтобы оплачивать стоимость обучения.

П.М.: University of Toronto требовал от студентов учиться на основе full-time – брать 4 или более курсов в семестр. Обычно full-time студенты берут 5-6 курсов в семестр.

К примеру, Ryerson University позволяет студентам инженерного факультета выполнять программу в течение 3-8 лет. Чтобы поступить в Ryerson, студенты должны окончить high school с баллом по успеваемости 85-90%. Большинство этих студентов впоследствии с академической программой справляются и успешно оканчивают университет. Если в процессе обучения вы чувствуете, что взяли очень много курсов и с учебной программой вам справиться тяжело, вы можете отказаться от какого-нибудь предмета в этом семестре и взять его в следующем.

Всего несколько канадских университетов позволяют изучать профессиональные программы на основе part-time.

Университет McMaster автоматически отсеивает после первого курса примерно 50% студентов инженерного факультета – потому что первокурсников обычно очень много, и университету так много второкурсников просто не нужно. Об этом первокурсники, поступая в университет, не догадываются, а узнают об этом гораздо позже. Никакой гарантии, что тебя переведут на второй курс, нет. Но инженерный факультет университета McMaster – очень престижный, повезло тем студентам, кому удалось на второй курс попасть.

На инженерном факультете McGill University или Dalhousie University немного легче учиться, чем в McMaster University.

Университет Queens делает все возможное, чтобы своих студентов сохранить и помочь им успешно завершить учебную программу.

Некоторые университеты (в частности, University of Waterloo) снижают high school оценку для поступающих в среднем на 3-5%, если студенты повторяют двенадцатый grade. Эти студенты обычно имеют более высокий балл по успеваемости и соответственно более высокие шансы попасть в университет, чем те ученики, которые не прошли учебную программу дважды.

Я – канадец, родился, вырос и учился в этой стране, знаком со всеми тонкостями канадской системы образования и знаю лучше, чем кто бы тот ни было, учебные программы и требования каждого конкретного университета. Обо всем об этом я своим студентам рассказываю. Вот почему очень важно найти правильного учителя.

«Н.Г.»: Питер, почему вы стали частным педагогом?

П.М.: В 1997 году я начал давать время от времени частные уроки племяннику моего делового партнера. Мальчику тяжело давалась математика в шестом классе. Когда я с ним занимался, его оценка была 80%, когда он уроки пропускал, уровень его успеваемости падал.

Чуть позже мы с партнером продали бизнес, я начал частично заниматься тьюторингом, а потом перешел на полный рабочий день.

В настоящий момент я веду сайт eTutoring.com, который предлагает студентам тьюторниг он-лайн, а также обучающие видео-программы по математике.

«Н.Г.»: Вы по образованию – математик?

П.М.: У меня диплом по специальности Health and Radiation/Nuclear Physics. Я вырос в небольшом фермерском городке, откуда родители отправили меня учиться в элитную частную школу, а потом в университет. В молодости был очень атлетичен. Соревновался в лыжных гонках на канадско-американских чемпионатах, был гонщиком международного уровня на яхтах. Занимался другими видами спорта -- катание на коньках, хоккей, виндсерфинг, велоспорт, каноэ, скалолазание, подводное плавание.

В университете изучал ядерную физику, моим педагогом был лауреат Нобелевской премии физик Бертрам Брокхаус (Bertram Brockhouse), он преподавал мне курсы Experimentation, а также Alternative energy.

Еще будучи студентом, участвовал в разработке новых продуктов, таких как 3D-ультразвуковая машина и бытовая электроника.

В1992 году мой отец предложил заплатить за дополнительное образование, я поступил в University of Toronto на фармацевтический факультет, но учиться не смог -- по состоянию здоровья.

Хотелось бы отметить то, что мой трудовой стаж – разносторонний. Работал на ферме, комбикормовом заводе, строителем, водителем шаттла, водителем такси, помощником оператора ядерного реактора, был членом экипажа поисково-спасательной лодки в канадской береговой охране, программистом, инженером по проектированию электроники, рекламным руководителем, интернет-разработчиком и т. д.

«Н.Г.»: Сколько студентов вы уже подготовили для обучения в университете?

П.М.: Около 200 студентов, в том числе 3-4 русскоговорящих ученика.

«Н.Г.»: Ваши русскоговорящие студенты преуспели академически?

П.М.: Любой студент может быть успешным в школе, если он упорно учится. Чтобы преуспеть в университете, нужен талант или упорная работа.

«Н.Г.»: Вы один из авторов сайта wildorganicstudy.com. Почему вы заинтересовались Wild Organic Food?

П.М.: Употребление в пищу диких органических продуктов помогло мне восстановить здоровье. Седые волосы вернулись к первоначальному цвету, мое зрение улучшилось, катаракта перестала прогрессировать.

Кстати сказать, некоторые мои студенты, страдающие аллергическими реакциями на те или иные продукты, по моему совету придерживаются той же самой диеты, которая помогла и мне восстановить здоровье. Они чувствуют себя значительно лучше.

В настоящий момент я изучаю дикие органические продукты, предпринимаю попытки организовать ферму по их выращиванию. Я очень хорошо изучил оригинальные североамериканские дикие съедобные растения, а сейчас изучаю съедобные дикие растения из других частей мира. В частности, меня интересуют российские дикие семена. В России, к примеру, можно найти дикорастущий кейл (kale). Но по причине языкового и политического барьеров, мне пока невозможно его получить. Кроме того, я пока не знаю, можно ли его вырастить в Канаде (канадский климат схож с российским) и можно ли дикий кейл, а также некоторые другие зерновые культуры, употреблять в пищу.

Мне бы очень хотелось создать нормальную современную диету, в основе которой -- продукты, выращенные из диких сортов. Те же пончики, кофе, пицца, гамбургеры и фрайз могут быть приготовлены из продуктов, созданных на основе диких сортов. Развивать этот бизнес можно с помощью сайтов wildfood.ca или tent.com.

Беседовала Ольга Казанская

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