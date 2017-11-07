Карьера Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

107497 2017-11-07

Средний класс – забавная вещь.

Хотя у экономистов нет единого определения этого термина, но обычно под средним классом подразумевают группу людей между совсем бедными и очень богатыми. Забавно, что и богатые, и бедные – думают, что они среднего класса.

Это одна из причин, почему политики так любят эту фразу: когда они говорят «средний класс», подавляющее большинство избирателей думает, что речь идет о них, хотя это может быть и не так.

Итак, что нужно, чтобы быть частью среднего класса в Канаде? Средний доход семей в 2015 году достиг $70,336, согласно последним данным переписи. Это средняя точка национального дохода.

Но, как известно, $70 000 в год – это мало или много в зависимости от того, где вы живете. Поэтому Global News обратились в Статистическое управление Канады за данными, показывающие распределение доходов семей в городских районах и агломерациях.

StatsCan придумал рейтинг местных доходов, основанный на переписи 2016 года, и нарезал их на пять групп равного размера. Средние три группы – это то, что мы обозначаем, как средний класс (нижний предел, средний и верхний). Цифры относятся ко всем – к людям, живущим в одиночестве, парам, супружеским парам с детьми, одиноким родителям с детьми и группам, где два человека и более живут вместе под одной крышей.

Вот как выглядит средний класс в разных городах Канады (от минимального предела до максимального, данные 2015):

В Альберте средний класс часто имеет шестизначный доход

Данные свидетельствуют о «очень больших различиях по всей стране», – сказал Кевин Миллиган, профессор экономики Университета Британской Колумбии.

Например, в городе Форт МакМюррей в Альберте, который называют «столицей нефтяной лихорадки», денежная планка для среднего класса максимально высокая в стране.

По состоянию на 2015 год, когда были собраны данные переписи, чтобы попасть в самый нижний слой среднего класса доход семьи должен был составить более 91 000 долларов. Чтобы оказаться в средней части среднего класса, вы должны были зарабатывать примерно от $163 000 до $221 000. Те, кто находятся в верхней части, получают около $300 000, что в два раза меньше, чем в среднем $131 000, в Канаде.

Доходы среднего класса в Альберте часто пересекают отметку в $100 000, и в Калгари и в Эдмонтоне.

«Конечно, поскольку данные с 2015 года, то сейчас ситуация немного изменилась и уровень безработицы значительно вырос с провинции. Однако, рецессия сильно ударила по Альберте с точки зрения безработицы, но на доходы она повлияла не так сильно», – сказал Миллиган.

На другом конце «среднего класса»

Дохода семьи в чуть более $87 000, которого не хватило бы для того, чтобы попасть в средний класс в Форт-МакМюррей, – вполне достаточно, чтобы добраться до верхней группы доходов в Тетфор Мин, Квебек.

Шесть из 10 сообществ с самым бедным средним классом Канады расположены в Квебеке, три в Онтарио и один, Кэмпбелтон, в Нью-Брансуике.

В целом, сообщества на обоих концах нашего рейтинга доходов среднего класса показывают, насколько важны природные ресурсы для местной экономики в Канаде.

https://globalnews.ca