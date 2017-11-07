О нас Контакты

Карьера Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Все статьи раздела "Карьера" Главная
  • 107497 2017-11-07

    Средний класс – забавная вещь.

    Хотя у экономистов нет единого определения этого термина, но обычно под средним классом подразумевают группу людей между совсем бедными и очень богатыми. Забавно, что и богатые, и бедные – думают, что они среднего класса.

    Это одна из причин, почему политики так любят эту фразу: когда они говорят «средний класс», подавляющее большинство избирателей думает, что речь идет о них, хотя это может быть и не так.

    Итак, что нужно, чтобы быть частью среднего класса в Канаде? Средний доход семей в 2015 году достиг $70,336, согласно последним данным переписи. Это средняя точка национального дохода.

    Но, как известно, $70 000 в год – это мало или много в зависимости от того, где вы живете. Поэтому Global News обратились в Статистическое управление Канады за данными, показывающие распределение доходов семей в городских районах и агломерациях.

    StatsCan придумал рейтинг местных доходов, основанный на переписи 2016 года, и нарезал их на пять групп равного размера. Средние три группы – это то, что мы обозначаем, как средний класс (нижний предел, средний и верхний). Цифры относятся ко всем – к людям, живущим в одиночестве, парам, супружеским парам с детьми, одиноким родителям с детьми и группам, где два человека и более живут вместе под одной крышей.

    Вот как выглядит средний класс в разных городах Канады (от минимального предела до максимального, данные 2015):

     

    В Альберте средний класс часто имеет шестизначный доход

    Данные свидетельствуют о «очень больших различиях по всей стране», – сказал Кевин Миллиган, профессор экономики Университета Британской Колумбии.

    Например, в городе Форт МакМюррей в Альберте, который называют «столицей нефтяной лихорадки», денежная планка для среднего класса максимально высокая в стране.

    По состоянию на 2015 год, когда были собраны данные переписи, чтобы попасть в самый нижний слой среднего класса доход семьи должен был составить более 91 000 долларов. Чтобы оказаться в средней части среднего класса, вы должны были зарабатывать примерно от $163 000 до $221 000. Те, кто находятся в верхней части, получают около $300 000, что в два раза меньше, чем в среднем $131 000, в Канаде.

    Доходы среднего класса в Альберте часто пересекают отметку в $100 000, и в Калгари и в Эдмонтоне.

    «Конечно, поскольку данные с 2015 года, то сейчас ситуация немного изменилась и уровень безработицы значительно вырос с провинции. Однако, рецессия сильно ударила по Альберте с точки зрения безработицы, но на доходы она повлияла не так сильно», – сказал Миллиган.

    На другом конце «среднего класса»

    Дохода семьи в чуть более $87 000, которого не хватило бы для того, чтобы попасть в средний класс в Форт-МакМюррей, – вполне достаточно, чтобы добраться до верхней группы доходов в Тетфор Мин, Квебек.

    Шесть из 10 сообществ с самым бедным средним классом Канады расположены в Квебеке, три в Онтарио и один, Кэмпбелтон, в Нью-Брансуике.

    В целом, сообщества на обоих концах нашего рейтинга доходов среднего класса показывают, насколько важны природные ресурсы для местной экономики в Канаде.

    https://globalnews.ca

    Еще статьи в разделе "Карьера"

    Карьера
    Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов За свою многолетнюю карьеру бывший математик и ядерный физик Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов и помог им преуспеть академически.
    2017-12-19 48581
    Карьера
    Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады? Кто эти люди – средний класс в Канаде и каковы их доходы.
    2017-11-07 107497
    Карьера
    Пять реальных способов разбогатеть Как заработать миллион лучше всего подскажут те, кто его уже заработали. Причём, своим трудом. Успешный американский предприниматель Грант Кардон собрал в своей книге советы для будущих миллионеров. Мы же делимся с вами пятью основными правилами.
    2017-09-25 96434
    Карьера
    Некрасивый Голливуд, или Тёмная сторона киноиндустрии Порой за роскошью и глянцевой жизнью Голливуда скрываются истории, которые будоражат сознание, если проникают наружу. И понимаешь, что некоторым артистам приходится не так уж и легко.
    2017-09-14 42666
    Карьера
    Самые богатые миллиардеры до 30 лет Некоторые долго идут к своему первому миллиону, некоторые его никогда не заработают, а вот некоторые становятся миллиардерами еще до наступления 30 лет! Перед вами список самых молодых миллиардеров мира.
    2017-07-03 42627
    Карьера
    Влияние соцсетей на карьеру В наше время не секрет, что работодатели оценивают кандидатов не только по резюме, но и по их страничкам в соцсетях. Профессиональные качества никто не отменял. Однако всё чаще работодатели обращают пристальное внимание на личностные и социальные качества будущего работника.
    2017-06-06 24843
    Карьера
    Самые высокооплачиваемые профессии Канады на начальной должности Недавнее исследование, проведённое Workopolis, определило девятку лидеров среди самых высокооплачиваемых начальных должностей Канады. Смотрим.
    2017-04-04 57785
    Карьера
    Через тернии к звёздам: путь к успеху известных личностей Успешными людьми сразу не становятся. Многие из тех, кого сейчас называют гениями, когда-то тяжело работали, чтобы завоевать себе такой титул. Предлагаем вам подборку людей, добившихся славы и богатства после череды поражений.
    2017-02-17 22724
    Карьера
    Как повысить свою продуктивность: 7 привычек, позволяющих успевать больше Учимся быть высокопроизводительными людьми с помощью этих полезных навыков.
    2017-02-06 24349
    Карьера
    Школа общения для женщин Какие жесты нам мешают и как отвечать на сложные вопросы? Как избавиться от зажимов и не прослыть занудой и как победить в словесной схватке?
    2016-03-08 12491
    Карьера
    Скажи мне, кто твой начальник От босса зависит, в какие игры мы играем, и кем при этом себя чувствуем
    2016-07-20 23423
    Карьера
    Как выжить в условиях кризиса. Советы от Ирины Хакамады В условиях непредсказуемости нужно учиться быть хозяином своей жизни
    2016-07-13 25604
    Все статьи раздела "Карьера"
    Loading...