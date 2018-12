Анонс Доверьтесь профессионалам

92885 2017-12-14

Я из Украины, из Полтавы.

После 9-го класса ушёл учиться в Кооперативный техникум (финансы и кредит), параллельно подрабатывал бухгалтером. Скукотища полная, но там приобрел очень полезные знания, которые позже имел возможность использовать в жизни и на вступительных экзаменах в Киевский национальный экономический университет имени В. Гетьмана.

Первый год учебы параллельно работал в УкрБизнесБанке, в отделе кредитования. На второй год благодаря одному из моих профессоров, получил возможность работать в банке Национальный Кредит (Казначейство). Третий год учебы вместе с партнером открыл свое предприятие по оптовой торговле.

Приехал в Торонто немногим больше 4-х лет назад. Один. Сначала, как и большинство иммигрантов, работал, где была возможность (официант, бармен, стройка, тренажёрный зал и прочее). Почти три года назад прошел 4-месячную неоплачиваемую практику в Investors Group, после чего принял предложение стать помощником дивизионного директора, появилась возможность двигаться дальше, и я стал финансовым консультантом.

Было нелегко пройти на эту позицию ввиду моего возраста (мне 25) и ввиду того, что я относительно недавно приехал в эту страну. Руководство думало что не смогу вытянуть этот бизнес. Считал своей жизненной миссией доказать им обратное. Доказал. Бизнес идёт очень хорошо. Но я 100% self employed, нет ставки никакой. Именно поэтому большинство людей не хочет вставать на этот путь.

Я же увидел огромный потенциал в этом бизнесе и в этой компании. Во-первых, мы абсолютно НЕ берём плату за наши услуги с наших клиентов (как, например, юристы или бухгалтера). Я получаю хороший доход от Investors Group (никакого конфликта интересов + мои клиенты все равно нуждаются в этих услугах).

Во-вторых, банки и кредитные союзы не делают достойной работы в этом направлении вообще. В этом я убедился на своём опыте и опыте моих клиентов. Эти организации зачастую пытаются «втюхать» вам что-то, не беря во внимание ВСЮ вашу финансовую ситуацию и то, что вам вообще не нужно на данном этапе. И даже когда они и получают какой-то бизнес от вас, они не обслуживают его достойно. Я не скрываю, что иду за клиентами банков и союзов. Если нужно, я встречусь с людьми, которым нужен совет и помощь на выходных, в праздник или ночью. Много приезжих слепо несут деньги в банк, где им открывают RRSPs или GIC, только потому, что им «сказали так в банке». Потом жалеют об этом. И это потому что банки не хотят вникать в ситуацию полностью, им интересны ваши активы, они заинтересованы открыть больше счетов, продать больше кредиток и т.д. Я знаю, потому что сам был в такой ситуации и испытал на себе совет «экспертов» из банка.

Следующие несколько месяцев вы будете иметь возможность видеть мои статьи в разных изданиях. Сегодня я хотел бы поделиться с вами о том, что сейчас наиболее актуально для владельцев бизнесов. Вы могли слышать, что наш министр финансов, William Morneau (иногда мне придётся писать на английском), предлагает внести изменения в корпоративные налоги.

Идея простая: с 1972 года были предложены заниженные налоговые ставки для бизнесов (корпораций) для того, чтобы они имели возможность развиваться быстрее и реинвестировать деньги обратно в предприятия и сотрудников. Сейчас же государство поняло, что ему мало существующих налогов (мне было тяжело принять, что тут, в Онтарио, если ты зарабатываешь более $220К, ты должен платить 53.53% налогов), и решилось на новые поборы.

Три основных направления, на которых министерство финансов и CRA делает фокус:

1. Ограниченная возможность разделять доходы (income splitting) между теми, кто находится в высокой налоговой ставке и теми, кто в низкой, плюс - ограниченная возможность использовать Lifetime Capital Gains Exemptions (LCGE). За жизнь государство даёт возможность использовать примерно $835К (as of Jan 1st, 2017), которые вы можете списать с ваших налогов (capital gains only). Таким образом вы можете сохранить налогов примерно от $185К до $223К.

2. Пассивный капитал. Раньше было выгодно инвестировать (и держать свои сбережения) через свою корпорацию (ввиду низких налоговых ставок). Сейчас поступило предложение убрать эту возможность вплоть до того, чтобы вывести на уровень индивидуальных налоговых ставок.

3. Конвертация доходов в capital gains через несколько транзакций с целью ухода от налогов. Тут важно понимать, что государство делит доходы на несколько видов:

a. Interest income (100% облагается налогами, + добавляется к вашему доходу).

b. Dividend income (примерно 65%-85% облагаются налогами).

c. Capital Gain (50% облагается налогом).

d. Differed growth (отложенный на будущее).

e. Return of the capital (0%).

Одна из задач нашей компании - налоговое планирование для индивидуумов и корпораций. Сейчас мы разработали определённые стратегии под эти изменения. Я в них углубляться не буду, так как это предложение вышло 18 июля 2017 года и до октября правительство принимало от населения возможные поправки. Это предложение, если его утвердят, вступит в силу в начале 2018-го, и вам нужно быть готовым к этому.

Если у вас уже есть открытая корпорация, то задумайтесь о том, чтобы:

1. Tax on Split Income (Kiddie Tax) - если вы находитесь на высоком Tax Brackets, и ваш член семьи (который на низком Tax Brackets) является акционером, подумайте о возможности выплатить больше дивидентов вашим членам семьи до принятия этих законов.

2. Инвестирование через корпорацию - пока что не совсем ясно, как именно и что именно будет принято. На данном этапе по-прежнему в большинстве случаев выгодно держать свои сбережения в бизнесе.

3. Есть другие инвестиционные стратегии, включая Individual Pension Plan (IPP) и прочее.

Пожалуйста, убедитесь в том, что любые изменения в вашем бизнесе обговариваются с вашим финансовым консультантом и бухгалтером.

Почему-то я сталкиваюсь с тем, что люди считают Investors Group страховой компанией. Это не так. Страховка - это одно из направлений моей компании. Думайте обо мне и моей компании как об институции, которая просто побеспокоится о всех ваших потребностях, касающихся финансов и защиты от риска.

Вторая вещь, с которой приходится работать - менталитет НАШИХ людей, а именно: «я никому не доверяю», или «я и так все знаю и сам разберусь в этом». Если вы думаете, что вы знаете, потому что посвящаете этому часть своего свободного времени, в отличие от таких людей как я, которые посвятили этому жизнь - то единственное, что я могу пожелать вам - удачи.

По вопросу доверия - буду рад встретиться лично и показать вам, как и почему вы можете мне доверять в этом. Если у вас дополнительные вопросы, пишите или звоните.

