Анонс РЕСТОРАН “ЧАЙХАНА”: Хинкали с мясом

Хинкали с мясом – это национальное блюдо Грузии. Отличие хинкалей от пельменей не только в более крупном размере, а также в том, что внутри хинкалей получается достаточно большое количество мясного бульона, что делает их сочными и вкусными.
Ингредиенты:
Начинаем с подготовки начинки для хинкалей. Для этого мясо режем на небольшие кусочки. Перекручиваем мясо с луком на мясорубке. Получившийся фарш солим и щедро приправляем черным перцем.
Заливаем в фарш ледяную воду и тщательно вымешиваем до полного впитывания воды. Фарш должен стать упругим, чтобы хорошо собираться в комок. Приготовленную начинку помещаем в холодильник.
Далее приступаем к подготовке теста.
В миску насыпаем 250 г. просеянной муки. Добавляем соль и масло.
Перемешивая массу рукой, вливаем ледяную воду. Замешиваем липкую массу на протяжении пяти минут.
Накрываем тесто полотенцем и даем ему настояться в течение получаса. По прошествии этого времени добавляем в миску остальную муку.
В итоге тесто должно приобрести достаточно тугую и пластичную консистенцию. Оно не должно прилипать к рукам и другим поверхностям. Формируем из теста шар, заматываем его в пленку и убираем в холодильник на полчаса.
Далее формируем из него толстую колбаску.
Нарезаем тесто на куски весом по 40 – 50 г. Скатываем из кусочков шарики. Раскатываем из шариков тонкие лепешки, и при помощи блюдца вырезаем круглую форму.
По центру лепешки кладем 1-2 ст. л. начинки.
Защипываем у теста края по кругу, придавая форму мешочка. Горлышко нужно слепливать с особой тщательностью, чтобы в процессе варки сок не вытекал наружу.
Отвариваем наши хинкали в кипящей, слегка подсоленной воде на протяжении 10-15 минут, после того как они всплывут. Чтобы не нарушить целостность теста, выкладываем хинкали в кастрюлю по одной штучке швом вверх, и не перемешиваем.
Готовые хинкали подаем на стол, можно полить растопленным сливочным маслом и посыпать черным перцем крупного помола.
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