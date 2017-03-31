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Анонс РЕСТОРАН “ЧАЙХАНА”: Хинкали с мясом

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  • 224354 2017-10-17

    Хинкали с мясом – это национальное блюдо Грузии. Отличие хинкалей от пельменей не только в более крупном размере, а также в том, что внутри хинкалей получается достаточно большое количество мясного бульона, что делает их сочными и вкусными.

    Ингредиенты:

    • тесто:
    • вода (ледяная) – 200 мл.,
    • поваренная соль – 1 ч. л.,
    • мука – 390-455 г.,
    • масло подсолнечное – 2 ст. л.,
    • начинка:
    • перец, соль,
    • свинина – 0,4 кг.,
    • вода (ледяная) – 100-150 мл.,
    • лук – 1 – 2 шт.

    Начинаем с подготовки начинки для хинкалей. Для этого мясо режем на небольшие кусочки. Перекручиваем мясо с луком на мясорубке. Получившийся фарш солим и щедро приправляем черным перцем.

    Заливаем в фарш ледяную воду и тщательно вымешиваем до полного впитывания воды. Фарш должен стать упругим, чтобы хорошо собираться в комок. Приготовленную начинку помещаем в холодильник.

    Далее приступаем к подготовке теста.

    В миску насыпаем 250 г. просеянной муки. Добавляем соль и масло.

    Перемешивая массу рукой, вливаем ледяную воду. Замешиваем липкую массу на протяжении пяти минут.

    Накрываем тесто полотенцем и даем ему настояться в течение получаса. По прошествии этого времени добавляем в миску остальную муку.

    В итоге тесто должно приобрести достаточно тугую и пластичную консистенцию. Оно не должно прилипать к рукам и другим поверхностям. Формируем из теста шар, заматываем его в пленку и убираем в холодильник на полчаса.

    Далее формируем из него толстую колбаску.

    Нарезаем тесто на куски весом по 40 – 50 г. Скатываем из кусочков шарики. Раскатываем из шариков тонкие лепешки, и при помощи блюдца вырезаем круглую форму.

    По центру лепешки кладем 1-2 ст. л. начинки.

    Защипываем у теста края по кругу, придавая форму мешочка. Горлышко нужно слепливать с особой тщательностью, чтобы в процессе варки сок не вытекал наружу.

    Отвариваем наши хинкали в кипящей, слегка подсоленной воде на протяжении 10-15 минут, после того как они всплывут. Чтобы не нарушить целостность теста, выкладываем хинкали в кастрюлю по одной штучке швом вверх, и не перемешиваем.

    Готовые хинкали подаем на стол, можно полить растопленным сливочным маслом и посыпать черным перцем крупного помола.

     

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