Анонс РЕСТОРАН “ЧАЙХАНА”: Хинкали с мясом

224354 2017-10-17

Хинкали с мясом – это национальное блюдо Грузии. Отличие хинкалей от пельменей не только в более крупном размере, а также в том, что внутри хинкалей получается достаточно большое количество мясного бульона, что делает их сочными и вкусными.

Ингредиенты:

тесто:

вода (ледяная) – 200 мл.,

поваренная соль – 1 ч. л.,

мука – 390-455 г.,

масло подсолнечное – 2 ст. л.,

начинка:

перец, соль,

свинина – 0,4 кг.,

вода (ледяная) – 100-150 мл.,

лук – 1 – 2 шт.

Начинаем с подготовки начинки для хинкалей. Для этого мясо режем на небольшие кусочки. Перекручиваем мясо с луком на мясорубке. Получившийся фарш солим и щедро приправляем черным перцем.

Заливаем в фарш ледяную воду и тщательно вымешиваем до полного впитывания воды. Фарш должен стать упругим, чтобы хорошо собираться в комок. Приготовленную начинку помещаем в холодильник.

Далее приступаем к подготовке теста.

В миску насыпаем 250 г. просеянной муки. Добавляем соль и масло.

Перемешивая массу рукой, вливаем ледяную воду. Замешиваем липкую массу на протяжении пяти минут.

Накрываем тесто полотенцем и даем ему настояться в течение получаса. По прошествии этого времени добавляем в миску остальную муку.

В итоге тесто должно приобрести достаточно тугую и пластичную консистенцию. Оно не должно прилипать к рукам и другим поверхностям. Формируем из теста шар, заматываем его в пленку и убираем в холодильник на полчаса.

Далее формируем из него толстую колбаску.

Нарезаем тесто на куски весом по 40 – 50 г. Скатываем из кусочков шарики. Раскатываем из шариков тонкие лепешки, и при помощи блюдца вырезаем круглую форму.

По центру лепешки кладем 1-2 ст. л. начинки.

Защипываем у теста края по кругу, придавая форму мешочка. Горлышко нужно слепливать с особой тщательностью, чтобы в процессе варки сок не вытекал наружу.

Отвариваем наши хинкали в кипящей, слегка подсоленной воде на протяжении 10-15 минут, после того как они всплывут. Чтобы не нарушить целостность теста, выкладываем хинкали в кастрюлю по одной штучке швом вверх, и не перемешиваем.

Готовые хинкали подаем на стол, можно полить растопленным сливочным маслом и посыпать черным перцем крупного помола.

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