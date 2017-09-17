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Путешествия Самые красивые страны мира

Все статьи раздела "Путешествия" Главная
  • 87152 2018-03-29

     

    Всемирно известная туристическая компания Rough Guides недавно составила рейтинг двадцати наиболее красивых стран мира. Кто же попал в топ?


    За основу рейтинга были взяты отзывы людей, которые пользовались услугами турагентства на протяжение многих лет. Итогом опроса стал топ-20 самых красивых стран мира, который мы делимся с вами ниже.
     
    1. Шотландия
    2. Канада
    3. Новая Зеландия
     
     

    4. Италия
    5. Южная Африка
     
     

    6. Индонезия
    7. Англия
    8. Исландия
     
     

    9. США
    10. Уэльс
    11. Словения
     
     

    12. Мексика
    13. Индия
    14. Финляндия
     
     

    15. Швейцария
    16. Перу
    17. Норвегия
     
     

    18. Ирландия
    19. Хорватия
    20. Вьетнам
     
     
     
    Как мы видим, лидером списка стала Шотландия. Неожиданно? Поищите в Интернете фотографии этой страны – действительно завораживает дух. А лучше поезжайте сами! Известия в Канаде желает вам посетить все места из перечисленного списка. Мы также очень рады, что Канада в этом рейтинге занимает почётное второе место!
    Известия в Канаде

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