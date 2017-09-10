Путешествия 10 национальных парков Канады, обязательных к посещению

71682 2018-04-05

В 2017 году в честь 150-летия Канады во все канадские национальные парки объявлен бесплатный вход по предварительно заказанному пассу. Приготовьтесь к свежему прохладному воздуху, прекрасным видам, богатой флоре и фауне, а также хорошему настроению надолго.

1. Georgian Bay Island Park, Ontario

Этот парк выглядит так, как будто принадлежит островам Карибского бассейна. Голубая чистая вода располагает ко всем возможным водным видам спорта, а холмы вокруг – к каждодневной утренней пробежке.

2. La Mauricie National Park, Quebec

Находящийся в двух часах езды от Монреаля, парк представляет собой идеальное место для кемпинга, плавания, хайкинга и гребле на каноэ. Особенно красиво парк смотрится осенью, когда красные, желтые и оранжевые листья отражаются в спокойной глади местного озера.

3. Jasper National Park, Alberta

Поднимитесь на верхушку горы Уистлер или займитесь рафтингом по реке Атабаска.

4. Cape Breton National Park, Nova Scotia

Пешеходная тропа, проходящая через весь парк, не разочарует своими видами на океан и красивейшими закатами.

5. Bruce Peninsula National Park, Ontario

Четыре часа езды от Торонто − и вы поразитесь зрелищу. Скалы, прибрежная зона, кристально чистая вода, а также обломки двух кораблей, на которые можно посмотреть через стеклянное дно местной лодки.

6. Prince Edward Island National Park, Prince Edward Island

Идеальное сочетание красивой природы и исторических достопримечательностей ожидает вас, если вы решитесь отправиться на кемпинг в этот национальный парк.

7. Banff and Lake Louise, Alberta

Обязателен к посещению для каждого человека хотя бы раз в жизни. О поразительной красоте Банфа можно говорить очень долго, но лучше съездить и проверить на своём опыте.

8. Prince Albert National Park, Saskatchewan

Парк известен своей тропой, ведущей к хижине известного писателя, оратора и естествоведа Грей Аула.

9. Fundy National Park, New Brunswick

Всемирно известные скалы Hopewell Rocks находятся именно здесь. После пробежки по ним искупайтесь в подогретой солёной воде местного бассейна, чтобы успокоить мышцы и настроиться на приятный сон под звездами в палатке.

10. Yoho National Park, British Columbia

Быстрые воды голубых рек, водопады, спадающие каскадами, горы и обитатели животного мира заставят вас запомнить этот парк надолго.

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