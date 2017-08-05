Путешествия Загадочные истории массового исчезновения людей

60177 2018-04-11

Мы привыкли говорить, что нельзя просто так взять и раствориться в воздухе. Однако миру известно несколько очень странных случаев массового исчезновения людей, которым так и не нашли объяснение.

Деревня первопоселенцев на озере Ангикуни



Ангикуни – название озера и рыбацкой деревни, которая существовала вплоть до 1930 года в Канаде. В этой деревне жили около 2 тысяч первопоселенцев-инуитов. Добраться до деревни было нелегко, однако желающих это сделать всегда было много, так как местность была лакомым кусочком для рыболовов и охотников.



12 ноября 1930 года канадский охотник Джо Лабелль решил, как обычно, остановиться в деревне у дружелюбных инуитов, чтобы набраться сил после охоты. Однако, добравшись до деревни, Джо заметил, что вокруг всё подозрительно тихо и пустынно. На его приветствия никто не отозвался. В хижинах никого не было, хотя во многих жилищах обстановка говорила о том, что жители покинули свои дома совсем недавно – кое-где еще готовилась еда, все вещи и оружие были на своих местах.



Во всей деревне не оказалось ни души. При этом вокруг деревни не было ни одного человеческого следа на снегу, хотя ветра в это день не было. Джо добрался до ближайшего телеграфа и оповестил местную полицию.

Прибывший отряд увидел неприятное зрелище: недалеко от деревни нашли стаю мёртвых собак, которых инуиты считали своими кормильцами; а местное кладбище оказалось полностью разорено (могилы разрыты, трупы исчезли).

Куда исчезли 2 тысячи первопоселенцев до сих пор остаётся загадкой.

Судно «Циклоп»



Американское судно, построенное за несколько лет до Первой мировой войны, пропало в районе Бермудского треугольника.



16 февраля 1918 года судно покинуло порт Рио-де-Жанейро и направилось в сторону Североатлантических штатов. На борту находилось 306 человек и 10 тысяч тонн марганцевой руды. «Циклоп» сделал внеплановую остановку в районе Барбадоса, однако никаких тревожных сигналов не посылал. В порт назначения корабль так и не прибыл.

Ни останков тел, ни обломков корабля так и не нашли.

Деревня Хоер-Верде



О бразильской деревушке Хоер-Верде, где проживало 600 человек, еще до загадочного исчезновения её жителей было известно немного. Когда в 1923 году солдаты национальной армии прибыли в деревушку, она встретила их пустотой. Ни одной живой души. При этом где-то всё еще работало радио, а на столах были остатки пищи. В школе на доске солдаты обнаружили ужасающую надпись: «Спасения нет», а неподалёку нашлось недавно стрелявшее ружьё.

Маяк Фланнанских островов



Острова Фланнан находятся недалеко от Шотландии. Это небольшой архипелаг, который на данный момент необитаем. Над островами высится 23-метровый маяк, в наши дни работающий автоматически.

А вот в начале 20 века на маяке постоянно дежурили три смотрителя, еще один находился на береговой станции. При каждом рейсе на архипелаг он сменял одного из смотрителей.



15 декабря 1900 года с парохода «Арктор», следовавшего из Филадельфии в Лит, поступил тревожный сигнал об отсутствии сигнала с маяка. На тот момент власти не придали этому большого значения.



Из-за плохих погодных условий главному смотрителю Джозефу Муру удалось добраться до маяка лишь 26 декабря. Там его никто не встретил, хотя на маяке должны были находиться первый помощник Томас Маршалл, второй помощник Джеймс Дукат и ассистент Дональд МакАртур.



Ворота маяка и все двери оказались заперты, часы остановились, а кровати смотрителей были не заправлены. Водонепроницаемые плащи смотрителей висели на своих крючках. В глаза Джозефу Муру бросился перевёрнутый кухонный стол.



Последняя запись в журнале наблюдений была сделана утром 15 декабря.



Версии событий варьируются от криминальных до мистических, однако достоверной информации о пропаже трёх смотрителей на далёких шотландских островах так и не существует.

Известия в Канаде