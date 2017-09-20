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Стиль жизни 10 распространённых ошибок, которые мы делаем в ресторанах

Все статьи раздела "Стиль жизни" Главная
  • 58591 2018-04-09

    Начиная от неправильного использования столовых приборов до плохого подбора вина к блюду. Какие ошибки мы зачастую делаем, когда едим в ресторанах?

     

    НАМАЗЫВАЕМ СРАЗУ ВСЮ БУЛОЧКУ МАСЛОМ
    Даже если вы очень голодны, не набрасывайтесь сразу на хлебную корзинку, которую приносят до еды. И уж тем более не намазывайте целую булочку маслом. Эксперт по этикету Лиза Гротс рассказала изданию Хаффингтон Пост: «Золотое правило того, как кушать хлеб: берешь булочку, отламываешь маленький кусочек, держишь его пальцами (а не полностью в ладони) и намазываешь маслом, используя специальный нож для масла, если он присутствует на столе».
     
     
    НЕПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕМ ВИЛКУ И НОЖ
    Конечно, разнообразие приборов в дорогих ресторанах может повергнуть в ступор многих. Однако и тут есть одно простое правило: начинайте с приборов, которые находятся дальше всего от вашей тарелки, а с последующими блюдами двигайтесь всё ближе к тарелке. Таким образом, приборы для салата и закусок будут крайними, а для главных блюд – ближе всего к вашей тарелке.
     
     
     
     
     
    КЛАДЁМ САЛФЕТКУ ОБРАТНО НА СТОЛ
    Как только мы садимся за стол, то кладем свою салфетку (полотенчико) на колени и оставляем его там до окончания приёма пищи. Если вы покидаете стол во время трапезы, то свою салфетку необходимо положить на свой стул, но не на стол. И только в конце вечера можно положить её на стол в знак того, что вы готовы уходить.
     
     
    КОВЕРКАЕМ НАЗВАНИЯ БЛЮД
    А у вас было такое, что вы не знали, как правильно произнести название блюда и просто тыкали в меню пальцем? Мы вас понимаем, новомодные веяния повлекли за собой появления множества новых экзотических названий. Однако это не повод тыкать пальцем в меню. Если вы не уверены в произнесении названия блюда, просто вежливо поинтересуйтесь у официанта, прочитав, к примеру, описание блюда.
     
     
    КЛАДЁМ СВОЮ СУМКУ НА СТОЛ
    Запомните, мы никогда не кладём свою сумку на стол. Просто подумайте, в скольких местах она была. Это не только негигиенично, но и считается очень грубым. Так говорит еще книга об этикете 1922 года.
     
     
    НЕ БЕРЕМ ЕДУ РУКАМИ
    А зря, ведь есть такая еда, которую именно так и положено есть! (Но только если вы потом не будет облизывать свои пальцы). Самая любимая еда, которую можно и нужно есть руками – это пицца.
     
     
    ПРОСИМ ЗАМЕНИТЬ ИНГРЕДИЕНТЫ В БЛЮДЕ
    Шеф-повару наверняка понадобилось время, чтобы создать нужную комбинацию для блюда, поэтому если только у вас нет аллергии на определённый ингредиент в составе блюда, не просите поменять в нём что-либо. Как говорит британский ресторанный критик Джей Рейнер: «Я хожу в рестораны, чтобы люди, которые больше меня разбираются в приготовлении еды и у которых вкус лучше, чем у меня, после многочисленных проб и ошибок, предложили мне блюда, в которых они уверены. После всего этого я не имею права проявлять свою фантазию».
     
     
     
     
     
    НЕПРАВИЛЬНО ПОДБИРАЕМ ВИНО К БЛЮДУ
    Вино может усилить вкус еды и сделать весь процесс приятнее. Поэтому желательно знать, какое вино подходит к определенному блюду. Обычно красное вино подходит к более «тяжелой» пище, такой как красное мясо, острые блюда, пицца и паста. Белое вино лучше подойдет под деликатный вкус легких блюд с кремовой текстурой – рыба, курица, салаты и блюда под сырным соусом.
     
     
    АНОНСИРУЕМ ПОХОД В УБОРНУЮ
    Все и так поймут, не надо уточнять, зачем вам надо отлучиться от трапезы. Просто скажите «простите» либо «я сейчас вернусь» и выйдите из-за стола.
     
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