Дом Интернет-магазин Podushka.ua - 12 лет вместе с Вами!

42028 2019-07-26

Интернет-магазин Podushka.ua - 12 лет вместе с Вами! Ко Дню Рождения для клиентов скидки до 70% и другие приятные сюрпризы

27 июля интернет-магазин «Подушка» отметит свое 12-летие. Приглашаем вас присоединиться!

12 лет для интернет-магазина — это очень много. За этот период можно многому научиться, несколько раз ошибиться и начать все сначала, обрести верных друзей в виде клиентов. Со всеми этими задачами мы преуспели, существенно расширили наш ассортимент, сделали тысячи клиентов счастливее, и подготовили много интересных подарков для наших любимых покупателей. Теперь коллектив «Подушки» готов к новым вызовам и высотам!

Чтобы отпраздновать это памятное событие, мы решили запустить для вас акцию. Ровно на 12 товарных групп, по количеству лет, которое нам исполнилось. Скидки от 70 % будут действовать на:

Одежду для малышей;

Одежду для мальчиков;

Одежду для девочек;

Посуду;

Покрывала и пледы;

Одеяла;

Пляжные полотенца;

Постельное белье;

Подушки;

Сумки и рюкзаки; Постельное белье; Одежду для дома.

Сроки проведения акции — с 22 по 31 июля. Присоединяйтесь к числу тех, кому удастся обновить гардероб супер-выгодно!

Почему «Подушка»?

Когда-то мы могли только строить планы и мечтать о том, какими будем спустя 12 лет. Сегодня же мы можем обернуться назад, сделать выводы и продолжать работать над тем, чтобы наши клиенты всегда были счастливы! Для этого мы:

Тщательно отбираем товары — в нашем каталоге вы найдете только современный, стильный и качественный текстиль, одежду, посуду, декор, аксессуары. Мы руководствуемся принципом “как для себя” и действительно выбираем то, что будет востребовано;

Ценим ваше время — вам больше не нужно тратить часы в магазинах, выделять свой выходной на шоппинг. На сайте «Подушки» уже представлено все необходимое, что поможет обставить дом, сделать его уютным, создать гармоничную атмосферу. Для этого мы подбираем целые коллекции товаров, и следим за тем, чтобы они всегда были в наличии;

Обеспечиваем высокий уровень сервиса — заказывая у нас, вы всегда можете обратиться к консультанту за советом и получить грамотные рекомендации. Также мы заботимся о быстрой доставке в любую точку Украины.

Сделав заказ в «Подушке», вам непременно захочется к нам вернуться, ведь мы позаботились о том, чтобы здесь вы нашли все необходимое. Надеемся, что следующие 12 лет вы тоже будете оставаться с нами!

Леди Известия