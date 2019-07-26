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Дом Интернет-магазин Podushka.ua - 12 лет вместе с Вами!

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  • 42028 2019-07-26

    Интернет-магазин Podushka.ua  - 12 лет вместе с Вами!  Ко Дню Рождения для клиентов скидки до 70% и другие приятные сюрпризы 

     27 июля интернет-магазин «Подушка» отметит свое 12-летие. Приглашаем вас присоединиться!

     12 лет для интернет-магазина — это очень много. За этот период можно многому научиться, несколько раз ошибиться и начать все сначала, обрести верных друзей в виде клиентов. Со всеми этими задачами мы преуспели, существенно расширили наш ассортимент, сделали тысячи клиентов счастливее, и подготовили много интересных подарков для наших любимых покупателей. Теперь коллектив «Подушки» готов к новым вызовам и высотам!

     Чтобы отпраздновать это памятное событие, мы решили запустить для вас акцию. Ровно на 12 товарных групп, по количеству лет, которое нам исполнилось. Скидки от 70 % будут действовать на:

    • Одежду для малышей;
    • Одежду для мальчиков;
    • Одежду для девочек;
    • Посуду;
    • Покрывала и пледы;
    • Одеяла;
    • Пляжные полотенца;
    • Постельное белье;
    • Подушки;
    1. Сумки и рюкзаки;
    2. Постельное белье;
    3. Одежду для дома.

    Сроки проведения акции — с 22 по 31 июля. Присоединяйтесь к числу тех, кому удастся обновить гардероб супер-выгодно!

     Почему «Подушка»?

     Когда-то мы могли только строить планы и мечтать о том, какими будем спустя 12 лет. Сегодня же мы можем обернуться назад, сделать выводы и продолжать работать над тем, чтобы наши клиенты всегда были счастливы! Для этого мы:

    • Тщательно отбираем товары — в нашем каталоге вы найдете только современный, стильный и качественный текстиль, одежду, посуду, декор, аксессуары. Мы руководствуемся принципом “как для себя” и действительно выбираем то, что будет востребовано;
    • Ценим ваше время — вам больше не нужно тратить часы в магазинах, выделять свой выходной на шоппинг. На сайте «Подушки» уже представлено все необходимое, что поможет обставить дом, сделать его уютным, создать гармоничную атмосферу. Для этого мы подбираем целые коллекции товаров, и следим за тем, чтобы они всегда были в наличии;
    • Обеспечиваем высокий уровень сервиса — заказывая у нас, вы всегда можете обратиться к консультанту за советом и получить грамотные рекомендации. Также мы заботимся о быстрой доставке в любую точку Украины. 

    Сделав заказ в «Подушке», вам непременно захочется к нам вернуться, ведь мы позаботились о том, чтобы здесь вы нашли все необходимое. Надеемся, что следующие 12 лет вы тоже будете оставаться с нами! 

    Леди Известия

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