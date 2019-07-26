Дом Интернет-магазин Podushka.ua - 12 лет вместе с Вами!

Интернет-магазин Podushka.ua - 12 лет вместе с Вами! Ко Дню Рождения для клиентов скидки до 70% и другие приятные сюрпризы
27 июля интернет-магазин «Подушка» отметит свое 12-летие. Приглашаем вас присоединиться!
12 лет для интернет-магазина — это очень много. За этот период можно многому научиться, несколько раз ошибиться и начать все сначала, обрести верных друзей в виде клиентов. Со всеми этими задачами мы преуспели, существенно расширили наш ассортимент, сделали тысячи клиентов счастливее, и подготовили много интересных подарков для наших любимых покупателей. Теперь коллектив «Подушки» готов к новым вызовам и высотам!
Чтобы отпраздновать это памятное событие, мы решили запустить для вас акцию. Ровно на 12 товарных групп, по количеству лет, которое нам исполнилось. Скидки от 70 % будут действовать на:
Сроки проведения акции — с 22 по 31 июля. Присоединяйтесь к числу тех, кому удастся обновить гардероб супер-выгодно!
Почему «Подушка»?
Когда-то мы могли только строить планы и мечтать о том, какими будем спустя 12 лет. Сегодня же мы можем обернуться назад, сделать выводы и продолжать работать над тем, чтобы наши клиенты всегда были счастливы! Для этого мы:
Сделав заказ в «Подушке», вам непременно захочется к нам вернуться, ведь мы позаботились о том, чтобы здесь вы нашли все необходимое. Надеемся, что следующие 12 лет вы тоже будете оставаться с нами!