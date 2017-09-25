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Мода Парень делает тайные фото пассажиров метро, похожие на картины XVI века

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  • 90090 2018-04-01

    В метро мы видим самых разных людей, но вряд ли нам кажется, что кто-то из них похож на портреты XVI века. А вот Мэтт Крэбтри (Matt Crabtree) видит таких людей повсюду. Взгляните на его удивительные снимки.

    Для своей серии фотографий под названием 16th Century Tube Passengers («Пассажиры метро XVI века») Мэтт тайно фотографирует пассажиров во время поездок в подземке. «Все эти снимки сделаны и отретушированы при помощи моего телефона. Я пытаюсь выхватить тихую, классическую красоту из суеты и рутины города», — написал Мэтт у себя на Facebook

     

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